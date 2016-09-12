САП обратится насчет розыска беглого судьи-баночника Чауса в Интерпол

Специальная антикоррупционная прокуратура сделает запрос в Интерпол по поводу беглого судьи Днепровского райсуда Николая Чауса. Об этом заявил заместитель председателя САП Владимир Кривенко, передает "112 Украина".

Читайте такжеСМИ выяснили, кто заплатил судье Чаусу взятку в $150 тысяч

"Мы начинаем процедуру (обращения в Интерпол - ред.), 2-3 недели, относительно специального досудебного расследования при отсутствии лица (Чауса - ред.), с целью обеспечения наложения ареста на его имущество и возможной специальной конфискации имущества. Точное местонахождение Чауса на данный момент нам неизвестно", - сказал Кривенко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины на заседании 6 сентября дала согласие на задержание и арест Чауса, подозреваемого в получении 150 тысяч долларов взятки.

9 августа НАБУ заявило о разоблачении судьи Днепровского районного суда Киева во время получения взятки в размере 150 тыс. долл. (около 3,7 млн грн). Позже стало известно, что задержанным оказался скандально известный по ведению в суде ряда громких дел судья Чаус. Однако арестовать судью-взяточника тогда не удалось из-за наличия у него судейского иммунитета.

Перед заседанием Рады 6 сентября комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту дать согласие на арест судьи Чауса. В то же время руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во время заседания этого комитета заявил, что Чаус сейчас уже находится на территории оккупированного Крыма.

При этом украинцам это громкое дело скорее запомнилось оригинальным способом хранения денег – в обычных стеклянных банках в огороде.