В МИД Франции рассказали, когда состоится встреча "нормандской четверки"
Встреча "нормандской четверки" на уровне лидеров стран пройдет в октябре.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, передает "Громадське" со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.
По словам министра, встреча будет направлена на достижение конкретных договоренностей для выполнения Минских соглашений и прекращения обстрелов на Донбассе.
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"Договоренность также включает политический процесс, который, как я надеюсь, мы вскоре сможем осуществить на саммите в октябре с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина", — заявил Эро.
Он призвал прекратить заявления, которые ставят под сомнение территориальную целостность Украины.
Как сообщал УНИАН, 24 мая президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. После этого российская сторона под разными предлогами избегает переговоров в таком формате.
21 июня пресс-секретарь Путина Песков заявил, что в Кремле не готовы ради «галочки» проводить встречу глав стран «нормандского формата».
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10 августа Путин заявил, что последние события в Крыму, когда ФСБ России обвинила украинскую разведку в якобы подготовке терактов на полуострове, являются основанием для отказа от встречи в «нормандском формате» в Китае.
5 сентября президент Франции Олланд сообщил, что четырехсторонние переговоры в «нормандском формате» могут состояться в ближайшие недели.
Тогда же Путин заявил, что ему «придется общаться» с Порошенко в рамках «нормандского формата».
14 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что главы МИД Украины, Франции и Германии готовят саммит в «нормандском формате» на высшем уровне.