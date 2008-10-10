Избирательный процесс в Украине начинается завтра

Избирательный процесс по внеочередным выборам Верховной Рады, назначенным на 7 декабря, начинается в Украине завтра, 11 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам член Центральной избирательной комиссии Татьяна ЛУКАШ.

Т.ЛУКАШ выразила надежду, что Центральной избирательной комиссии удастся на надлежащем уровне провести эти выборы. Она напомнила, что комиссия уже имеет опыт проведения досрочных выборов. «Воспользуемся этим опытом», - сказала Т.ЛУКАШ.

В то же время она высказала опасение, что выборы могут быть сорваны, если не будет их финансирования.

В частности, отвечая на вопрос, может ли произойти срыв выборов, она сказала: «Может, может, честно вам скажу! Но я верю в лучшее». Т.ЛУКАШ отметила, что именно поэтому сегодня ЦИК обратила внимание Президента, Кабинета министров и Верховной Рады на необходимость выделения такого финансирования.

Она также подчеркнула, что ЦИК не планирует обращаться в суд для того, чтобы получить средства через суд.

Т.ЛУКАШ пошутила: «Если не будет денег, остается взять избирательные урны и пойти собирать деньги».

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