Каждый закон Верховной Рады стоит 10 миллионов

Каждый закон Верховной рады VI созыва стоил госбюджету 10 миллионов гривен. В предыдущем составе парламента законотворчество обходилось в три раза дешевле. Таковы неутешительные подсчеты «Дела».

За свою каденцию народные депутаты действующего созыва приняли 80 законов. Этот объем работы обошелся государству приблизительно в 800 миллионов гривен — столько средств было выделено на жизнедеятельность Верховной Рады с октября 2007 года по сегодняшний день. Легко посчитать, что стоимость одного принятого закона достигла пиковой величины в 10 миллионов гривен. Предыдущий созыв парламента, просуществовав чуть более года, успел принять более 240 законов. Тогда стоимость одного законодательного акта составляла приблизительно три миллиона гривен. При этом нынешние депутаты обеспечены значительно лучше своих предшественников.

Ежемесячно в их распоряжение поступает 52 тысячи гривен, из которых 17,5 тысячи — зарплата, столько же — средства на «осуществление депутатских полномочий» и еще 17,5 тысячи выделяются на штат помощников-консультантов. Депутаты предыдущего созыва получали зарплату в размере 13 тысяч, 10 тысяч гривен им начислялось на «полномочия» и еще 10 тысяч распределялись между депутатскими помощниками.

И это – не считая квартир, автотранспорта и прочих льгот вроде бесплатного медицинского обслуживания, которое также не гарантирует бесперебойное функционирование организмов нардепов: на санаторно-курортное лечение страна каждому из них ежегодно выделяет до 35 тысяч гривен.