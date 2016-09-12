"Безвизовая эпопея" для украинцев может завершиться к ноябрю - Климкин

Об сообщает DW со ссылкой на Die Welt.

"Я ожидаю, что еще в этом месяце или в октябре Европарламент проголосует за безвизовый режим и мы получим позитивное решение ЕС до ноября. Мы доказали, что действительно провели все реформы, которые указывались как предпосылка для безвизового режима", - отметил министр и добавил, что в сфере борьбы с коррупцией в Украине ежедневно осуществляются задержание и следующим шагом будет привлечение виновных к суду.

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Отвечая на вопрос относительно путей выхода из "тупика" в процессе урегулирования конфликта на Донбассе, Климкин отметил, что это невозможно без политического давления на Россию со стороны ЕС и "всего цивилизованного мира". "Поэтому важно, чтобы санкции оставались в силе, пока мы не увидим настоящего результата имплементации минских соглашений", - сказал министр.

В ответ на вопрос, боится ли Климкин вероятного ослабления санкций ЕС против России в следующем году, министр ответил, что отвлечение от политики солидарности с Украиной "будет иметь негативные последствия для самосознания ЕС". В то же время он раскритиковал политику Евросоюза в отношении Москвы, назвав проблемой "отсутствие единой стратегии и общей политической воли" в этом вопросе внутри Евросоюза.

Климкин добавил, что Украина требует от Запада вооружений оборонительного характера и средств связи для сдерживания обострения ситуации на Донбассе и "чтобы Россия оставалась на границе" с ныне неподконтрольными Киеву регионами Востока Украины.