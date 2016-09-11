СМИ: в Чехии нашли еще одно "представительство" "ДНР"

В отличие от Остравы, презентации этого "центра" не было, пишет ТСН.uа.

Как отмечается, в Праге на улице Гибернськой зарегистрирована структура под названием "Представительский центр Донецкой области". И ко всем "представительствам" имеет отношение один человек – чешская гражданка Неля Лискова, которая называет себя "почетным консулом "ДНР" в Чехии.

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"Мы обратились с официальным запросом к нашему премьер-министру: как эта регистрация могла пройти юридически, здесь нет какого-то конфликта с законодательством Чехии? Потому что Чехия не признает так называемую "Донецкую народную республику", - говорит депутат парламента Чехии Марек Женишек.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины выразило протест и вручило ноту Посольству Чехии в связи с регистрацией в городе Острава чешскими органами власти так называемого "Представительского центра ДНР".

МИД Чехии в связи с открытием "центра" заявил, что самопровозглашенная "ДНР" не может иметь никакой дипломатической миссии или консульского поста в Чешской Республике. Ведомство также направило письмо Лисковой, которая называет себя "почетным консулом", с требованием немедленно прекратить использование этого титула.

3 сентября глава МИД Украины Павел Климкин проинформировал, что министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек пообещал применить юридические механизмы против фейкового «консульства ДНР» в Остраве.