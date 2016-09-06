Прокуратура Крыма открыла дела по факту помещения Умерова в психиатрическую больницу

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым, по результатам обработки и анализа информации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц установлено, что постановлением так называемого Киевского районного суда г. Симферополя Умеров противоправно был помещен в психиатрическую больницу.

«Указанное постановление вынесено судьей, которая, понимая, что территория полуострова Крым является территорией Украины, на которую в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» распространяется действие Конституции и законов Украины, согласилась на назначение себя в незаконно образованный Киевский районный суд г. Симферополя АР Крым, и будучи председательствующей в судебном заседании, самовольно присвоив властные полномочия, постановила решение о противоправном помещении в психиатрическое учреждение для проведения якобы стационарной судебно-психиатрической экспертизы Ильми Умерова», - говорится в сообщении.

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По указанному факту прокуратурой АР Крым начато досудебное расследование по двум уголовным производствам по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 151 Уголовного кодекса Украины (незаконное помещение в психиатрическое заведение) и ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины (самовольное присвоение властных полномочий). Санкция ч. 1 ст. 151 УК Украины предусматривает наказание на срок до 3 лет лишения свободы, ч. 1 ст. 353 УК Украины – к 4 годам лишения свободы.

Материалы уголовных производств направлены в Генеральную прокуратуру Украины для определения подследственности.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый "прокурор Республики Крым" Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как "члена экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа".

"В марте 2016 года гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступление Умерова было размещено в сети Интернет", - заявила Поклонская.

11 августа так называемый "суд" в Симферополе удовлетворил ходатайство следователя доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время судебного заседания ему стало плохо, и "скорая" забрала его в больницу.

16 августа сотрудники ФСБ России вывезли Умерова из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы.