Герман считает, что Тимошенко справится с «голым, босым» Лазаренко

Народный депутат от Партии регионов Анна Герман высказалась относительно влияния из-за границы на политическую ситуацию в Украине.

“Вы знаете, мне очень приятно, что Соединенные Штаты все время так беспокоятся состоянием дел в Украине”, – сказала Герман в эфире программы "Шустер Live" на телеканале Украина – “Вот теперь они нам хотят Лазаренко назад отправить – голого, босого и простоволосого. Соединенные Штаты так любят Украину. Пусть они нам отдадут деньги Лазаренко, а самого Лазаренко пусть оставят себе, потому что если кто-то надеется, что приедет Лазаренко, будет здесь грязью поливать Юлию Тимошенко, то он очень ошибается. Если Юлия Тимошенко справилась с Лазаренко, когда он был богат и силен, то теперь, когда он беден и слаб, она и подавно с ним справится. Так что отдайте нам деньги Лазаренко, а Лазаренко оставьте себе. И не переживайте уж так за то, что будет в Украине. Если нам не будут мешать, если нам не будут набрасывать чужих технологий и если не будут вмешиваться в наши дела – мы сами разберемся. Не мутите воду в Украине ни из Москвы, ни из Вашингтона. Мы разберемся со своими людьми и со своей водой”.