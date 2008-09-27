В НУ-НС подозревают, что Тимошенко лоббирует российский игральный бизнес

Народный депутат от блока НУ-НС Оксана Билозир возмущена инициативами Правительства о проведении общественных слушаний относительно новых ограничений для игрального бизнеса, о которых заявила Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

В комментарии УНИАН депутат отметила, что эти инициативы являются очередным "очковтирательством" со стороны политиков перед угрозой досрочных выборов.

Билозир напомнила, что "прошло уже девять месяцев с того времени, как вместе с коллегами я внесла на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона "О государственном регулировании деятельности по проведению азартных игр", однако, за это время правительственные чиновники палец о палец не ударили, чтобы хотя бы один из законопроектов был рассмотрен.

"Какие еще общественные слушания сегодня необходимо проводить? – возмутилась Билозир, - Люди умоляют – заберите автоматы с улиц! Я убеждена, что 99 процентов будет за то, чтобы вынести игральные заведения не только за пределы центров городов, как предлагает Юля Владимировна, а вообще за пределы населенных пунктов. И куда "за центр города"? Если взять Киев, это что на Троещину, на Харьковский массив? Так их там и так достаточно!".

Нардеп также заметила, что законопроект, о котором последние дни “с таким апломбом” рассказывают правительственные чиновники,, по ее мнению лоббирует интересы российских операторов игрального бизнеса и никоим образом не защищает интересы украинских граждан. "Мне очень досадно, что те игральные заведения, которые по приказу своего Президента Владимира Путина россияне убрали из Москвы, Петербурга, других городов, сегодня массово перебираются в Киев, Донецк, Львов, - прибавила Билозир. - Российская власть осознала, что неконтролируемый игральный бизнес приводит к деградации общества, а нашим правительственным чиновникам еще нужны общественные слушания...”