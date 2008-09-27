Для перехода на контрактную армию - деньги не главное

Главным сдерживающим фактором реализации государственных программ и программы развития Вооруженных Сил Украины является не столько нехватка средств, сколько несовершенство механизмов и отсутствие навыков государственного управления в условиях ресурсных ограничений.

Как сообщили УНИАН в Центре им. Разумкова, к такому выводу пришли эксперты во время обсуждения Аналитического доклада Центра им. Разумкова “Куда шагает профессионализация Украинской армии?”.

По мнению экспертов, на государственном уровне должен быть поднят вопрос о создании системы современного стратегического менеджмента, в том числе в секторе безопасности.

Кроме того, эксперты считают, что переход армии на контрактный принцип комплектования должен быть не самоцелью, а составляющей общего процесса ее профессионализации вместе со структурной трансформацией, технической модернизацией Вооруженных Сил и совершенствованием системы подготовки личного состава и войск (сил).

В то же время эксперты отмечают, что процессы реформирования Вооруженных Сил нельзя рассматривать вне контекста реализации внешнеполитического курса государства, трансформации других силовых структур, процессов экономического и социального развития Украины. “Все эти аспекты являются обязательными для учета во время формирования стратегий и программ развития Вооруженных Сил и, соответственно, их бюджетного обеспечения. Время быстрых и простых, ресурсно не обеспеченных решений, которые приводят не к решению, а к накоплению проблем, прошло. Полный переход армии на контракт является проблемой не только 2009 или 2010 года, а многих последующих лет и требует комплексного всесторонне обоснованного подхода”, - подчеркивают специалисты.

По мнению экспертов, простое изменение приоритетов и перебрасывание ресурсов с контрактизации на техническую модернизацию армии также не смогут существенно изменить ситуацию. Они считают, что решение проблемы требует четкого определения приоритетов более высокого уровня, а именно – национальной безопасности в системе национальных ценностей и интересов; коренного, основанного на реалиях и нестандартных инновационных подходах пересмотра программ реформирования армии, развития вооружений и реструктуризации оборонной промышленности, с их согласованием на детальном уровне, определением ресурсных потребностей (включая нормативно-правовые, финансовые, кадровые, временные, информационные ресурсы) и конкретных результатов. Лишь после этого, по убеждению специалистов, можно обоснованно определить сроки перехода армии на контракт.

Эксперты также рекомендуют согласовывать эти программы по времени, ресурсам и результатам со стратегиями, программами и планами реализации внешнеполитического курса, стратегией экономического и социального развития Украины.

В обсуждении доклада Центра им. Разумкова принимали участие ведущие специалисты Верховной Рады Украины, Кабинета Министров, министерств и ведомств сектора безопасности Украины, иностранные эксперты.