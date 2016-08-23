МИД принял копии верительных грамот от нового посла США Йованович

Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Во время встречи был отмечен высокий уровень отношений между двумя странами и важность их дальнейшего развития во всех сферах, в частности безопасности и экономики. Состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах Минского процесса, а также обсуждено двустороннее взаимодействие в рамках ООН. Отмечена важность развития контактов между государствами на высшем уровне», - говорится в сообщении.

В МИД проинформировали, что Йованович отметила качественно новый уровень отношений между США и Украиной. Она подчеркнула готовность США продолжать помогать Украине в защите ее территориальной целостности, проведении реформ и борьбе с коррупцией.

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Как сообщал УНИАН, 15 июля Сенат США (верхняя палата Конгресса) утвердил дипломата Мари Йованович следующим послом в Украине.

Ранее Йованович была главным заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии, а также работала в Украине - около трех лет (2001-2004) занимала должность заместителя американского посла и временного поверенного США в Украине.

18 августа предыдущий руководитель американской дипломатической миссии в Украине Джеффри Пайетт после трех лет работы послом покинул Украину.