Госспецсвязи готова самостоятельно завершить работу над системой е-декларирования

Об этом заявил председатель Госспецсвязи Леонид Евдоченко, передает РБК-Украина.

"Тогда (если ООО" Миранда "не успеет завершить работу над системой реестра электронных деклараций, - ред.) государство должно вмешаться в эту ситуацию и взять на себя (ответственность, - ред.) и доработать этот продукт", - заявил Евдоченко.

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В ответ на уточняющий вопрос журналистов, может ли Госспецсвязи завершить работу над системой, Евдоченко не исключил такой возможности. "Может, и мы ... Ну, НАПК так предлагает", - уточнил глава Госслужбы спецсвязи.

Как сообщал УНИАН, 15 августа председатель НАПК заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования. В то же время эта система заработала без предусмотренной законом сертификации.

В свою очередь Представительство ЕС заявило, что запуск системы электронного декларирования состояния чиновников в тестовом режиме без сертификата по технике безопасности не имеет смысла.

18 августа, председатель НАПК сообщила, что во время рабочего совещания у президента Украины Петра Порошенко было принято решение, что Госспецсвязь должна выдать сертификат по технике безопасности для электронного декларирования до 31 августа.