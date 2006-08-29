Суд лишил Лазаренко депутатских полномочий

Октябрьский районный суд г. Днепропетровска принял решение о досрочном прекращении полномочий Павла ЛАЗАРЕНКО в качестве депутате Днепропетровского областного совета.

Как отмечается в постановлении суда , копию которого имеет УНИАН, 18 июля 2006 года Октябрьский районный суд Днепропетровска вынес решение по административному иску известного правозащитника Бориса ФИЛАТОВА к Днепропетровской областной территориальной избирательной комиссии и Днепропетровскому областному совету о досрочном прекращении полномочий П.ЛАЗАРЕНКО как депутата Днепропетровского областного совета.

Б.ФИЛАТОВ просил суд досрочно прекратить полномочия П.ЛАЗАРЕНКО как депутата Днепропетровского областного совета; признать неправомерной бездеятельность Днепропетровской областной территориальной избирательной комиссии, которая отказала в досрочном прекращении полномочий этого депутата, а также признать неправомерной бездеятельность Днепропетровского облсовета, который не предоставил ответа на запрос истца относительно досрочного прекращения полномочий П.ЛАЗАРЕНКО.

Как отмечается в постановлении, с 17 мая 2006 года, после открытия первой сессии Днепропетровского областного совета, П.ЛАЗАРЕНКО, который был избран от Блока Лазаренко - политических партий “Всеукраинское объединение “Громада”, “Социал-демократический Союз” и Социал-демократической партии Украины - получил полномочия депутата Днепропетровского областного совета.

В то же время, отмечает суд, пунктом 2 части 1 статьи 5 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов» закреплено, что полномочия депутата местного совета прекращаются досрочно при наличии перечисленных в статье 5 указанного закона оснований без принятия решения соответствующего совета, в том числе, в случае прекращения его гражданства Украины или выезда на постоянное проживание за пределы Украины.

Суд отмечает, что указанная норма не содержит временных ограничений для понятия «выезд за границу», и напоминает, что “14 февраля 1999 года ЛАЗАРЕНКО П. И. вылетел самолетом из Украины в Грециию. 19 февраля 1999 года он был задержан на территории США службой иммиграции и натурализации США и до 11 июня 2003 года находился под арестом. С 12 июня 2003 года ЛАЗАРЕНКО П. И. решением суда освобожден под залог и в настоящее время находится на территории США”. Суд отмечает, что указанные факты изложены в Постановлении Центральной избирательной комиссии “Об отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Блока Лазаренко политических партий Всеукраинское объединение “Громада”, “Социал-демократический Союз” и Социал-демократической партии Украины №280 от 27 декабря 2005 года. В этом Постановлении ЦИК отмечается, что, по информации, предоставленной Генеральной прокуратуре Украины и Государственному департаменту по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц Министерства внутренних дел Украины, “установлено, что ЛАЗАРЕНКО П. И. на протяжении последних пяти лет на территории Украины не проживал”.

Суд отмечает: “Учитывая, что факт проживания за пределами Украины установлен Постановлением ЦИК, то есть засвидетельствован официальным документом, в наличии есть основания для досрочного прекращении полномочий депутата Днепропетровского областного совета П.ЛАЗАРЕНКО...”, “в результате чего суд считает исковые требования в указанной части обоснованными и подлежащими удовлетворению”.

Потому суд удовлетворил административный иск Б.ФИЛАТОВА по основным пунктам, в частности, “досрочно прекратить полномочия ЛАЗАРЕНКО Павла Ивановича как депутата Днепропетровского областного совета”; “признать бездеятельность Днепропетровской областной территориальной избирательной комиссии, которая заключается в отказе от досрочного прекращения полномочий ЛАЗАРЕНКО Павла Ивановича как депутата Днепропетровского областного совета, неправомерной”.

Своим решениям суд обязал Днепропетровскую областную территориальную избирательную комиссию выполнить требования статьи 78 Закона Украины „О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей” путем принятия решения о регистрации депутатом Днепропетровского областного совета следующего за очередностью кандидата в депутаты Днепропетровского областного совета в избирательном списке Блока Лазаренко.

В то же время суд отказал Б.ФИЛАТОВУ в части требований иска о признании неправомерной бездеятельности Днепропетровского областного совета, которая заключается в непредоставлении ответа на запрос истца относительно досрочного прекращения полномочий П.ЛАЗАРЕНКО как депутата Днепропетровского областного совета.

Постановление вступает в силу по окончании срока представления заявления об апелляционном обжаловании, если таковое заявление не будет подано, отмечается в решении суда. Заявление об апелляционном обжаловании постановления может быть подано в течение десяти дней со дня его оглашения. Апелляционная жалоба подается в течение двадцати дней после представления заявления об апелляционном обжаловании.

Поскольку в течение вышеупомянутых 30 дней представители П.ЛАЗАРЕНКО апелляцию не подали, это решение суда 18 августа 2006 года вступило в силу.

Как сообщалось, после ареста в 1999 году П.ЛАЗАРЕНКО провел около 4 лет в тюрьме в США в ожидании суда. В 2003 году его освободили под залог в 65 миллионов долларов. Вынесение приговора по делу бывшего украинского премьера несколько раз откладывали, но 25 августа 2006 года американский суд вынес приговор П.ЛАЗАРЕНКО.

Как сообщает украинская служба Би-Би-Си, судья Мартин ДЖЕНКИНС принял меру наказания в виде 9 лет заключения (108 месяцев) и штраф в 10 миллионов долларов за вымогательство денег и попытку их отмывания.

Американская прокуратура требовала заключить в тюрьму П.ЛАЗАРЕНКО на 18 лет и заставить его выплатить 66 миллионов долларов.

Прокурор Питер АКСЕЛЬРОД сказал, что П.ЛАЗАРЕНКО злоупотреблял своей должностью, чтобы обогатиться на десятки миллионов долларов за счет украинского народа, а затем, сказал прокурор, подсудимый хотел воспользоваться американской банковской системой, чтобы сохранить свое состояние.

П.ЛАЗАРЕНКО и его адвокаты всегда доказывали, что он действовал в пределах законов, действующих на то время в Украине.

Он стал первым государственным деятелем другой страны, который был осужден в США со времен руководителя Панамы Мануэля НОРЬЕГИ в 1992 году.