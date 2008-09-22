Тимошенко требует от людей Луценко сказать и «Б», если уж сказали «А»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает Министерство внутренних дел установить высоких должностных лиц, которые могут содействовать незаконной торговле трамадолом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Полтаве на расширенном заседании коллегии МВД.

По словам премьера, МВД удалось разрушить вертикаль незаконной торговли трамадолом, «но этого недостаточно, поскольку то преступное ядро находится на высших должностных ветвях», обращаясь к сотрудникам милиции, она добавила: «Сказали «А», скажите и «Б».

«Я хотела бы, чтобы мужества у нас хватило, чтобы поименно назвать тех, кто шпигует страну этими таблетками… Практически всю страну посадили на этот наркотик», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.