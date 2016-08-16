Технические вопросы не воспрепятствуют получению Украиной безвизового режима - Яценюк

Такое убеждение высказал лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк по итогам встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе, сообщает пресс-служба политсилы.

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Арсений Яценюк подчеркнул, что украинская сторона выполнила весь политический и юридический блок условий по либерализации визового режима с ЕС: "Как в парламенте, так и в правительстве были приняты более 150 решений. Сейчас есть технические вопросы, которые будут решены".

"Позиция президента Европейского Совета очень четкая - для украинцев безвизовый режим является важным признаком настоящей европейской интеграции Украины", - подчеркнул он.

"Это то, что обещали два года назад. Это то, чего ожидают граждане страны. Поэтому я убежден, что все решения по этому поводу уже приняты, а те технические моменты, которые есть, будут урегулированы и никогда не смогут стать препятствием для получения гражданами Украины безвизового режима", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Отвечая на вопрос журналиста о возможных сроках введения безвизового режима с ЕС, Арсений Яценюк напомнил, что в начале сентября в Европейском парламенте будет рассматриваться соответствующий вопрос: "Фактически мы ожидаем, что в середине октября будет уже завершающая стадия".