В Раде открестились от усиленной охраны

Пресс-служба Верховной Рады Украины категорически опровергает слухи о якобы введении усиленной охраны помещений парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР со ссылкой на Комендатуру охраны Верховной Рады Украины, охрана зданий парламента, в том числе сессионного помещения по улице Грушевского, 5, осуществляется в обычном режиме в соответствии с действующим законодательством.