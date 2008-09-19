В Раде открестились от усиленной охраны
15:33, 19 сентября 2008Политика
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Информация пресс-службы ВР
Пресс-служба Верховной Рады Украины категорически опровергает слухи о якобы введении усиленной охраны помещений парламента.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР со ссылкой на Комендатуру охраны Верховной Рады Украины, охрана зданий парламента, в том числе сессионного помещения по улице Грушевского, 5, осуществляется в обычном режиме в соответствии с действующим законодательством.
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