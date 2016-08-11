Украина завершила досудебные консультации с РФ по водам вокруг Крыма

17:03, 11 августа 2016
Политика
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Украина завершила досудебные консультации с Россией относительно суверенных прав в водах вокруг Крыма.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін / Фото УНІАН

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных прав Украины Павел Климкин.

Как сообщал УНИАН, Украина требует от России деоккупации Крыма и денежную компенсацию, сумма ущерба сейчас составляет 1 триллион грн.

В марте 2014 года Российская Федерация после введения своих войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.

Украина уже подала в Европейский суд по правам человека 4 иска против Российской Федерации за ее действия в Крыму и на Донбассе.

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