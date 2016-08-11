Украина завершила досудебные консультации с РФ по водам вокруг Крыма
17:03, 11 августа 2016Политика
3166 0
Украина завершила досудебные консультации с Россией относительно суверенных прав в водах вокруг Крыма.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин / Фото УНИАН
Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных прав Украины Павел Климкин.
Flash from Minsk:делегация СА только что завершила досудебные консультации с РФ относительно суверенных прав в водах вокруг Крыма. Далее - арбитраж #UNCLOS— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 августа 2016 г.
Как сообщал УНИАН, Украина требует от России деоккупации Крыма и денежную компенсацию, сумма ущерба сейчас составляет 1 триллион грн.
В марте 2014 года Российская Федерация после введения своих войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.
Украина уже подала в Европейский суд по правам человека 4 иска против Российской Федерации за ее действия в Крыму и на Донбассе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter