Тимошенко давит на Ющенко авторитетом Лукьяненко и Горыня

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поймет необходимость сохранения демократической коалиции при условии вхождения в ее состав фракции Блока Литвина.

Об этом говорится в комментарии Ю.ТИМОШЕНКО, распространенном сегодня Управлением по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, по поводу предложений представителей украинской патриотической интеллигенции Владимира ЯВОРИВСКОГО, Левка ЛУКЬЯНЕНКО и Богдана ГОРЫНЯ о необходимости создания единой, державнической, проукраинской коалиции в Верховной Раде.

«Я полностью соглашаюсь с Левком ЛУКЬЯНЕНКО, Богданом ГОРЫНЕМ о необходимости сохранения Коалиции демократических сил. Такова моя позиция, такова позиция нашей политической силы, и мы ее никогда не меняли. Мы каждый день и каждую минуту готовы к возобновлению деятельности коалиции, к ее полноценной деятельности», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьер-министра, ей также хотелось бы, чтобы идеи, озвученные корифеями национально-освободительного движения, теми людьми, которые стояли у истоков молодой украинской государственности, дошли до Президента Виктора ЮЩЕНКО. «Я очень хочу, чтобы Виктор Андреевич понял, что коалицию не нужно разваливать, ее нужно оберегать. И это нужно не ТИМОШЕНКО, ЮЩЕНКО, ЛУКЬЯНЕНКО или ГОРЫНЮ. Это нужно Украине», – отметила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 сентября, Владимир ЯВОРИВСКИЙ, Левко ЛУКЬЯНЕНКО и Богдан ГОРЫНЬ заявили, что премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО и председатель парламентской фракции своего имени Владимир ЛИТВИН согласились на создание новой коалиции в составе БЮТ, Блока Литвина и блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

“Я призываю Президента Виктора ЮЩЕНКО взять под свой “политический патронат” вопрос о вхождении НУ-НС в новую парламентскую коалицию. Это является историческим шансом для Украины выйти из политического кризиса, ведь у этих политических сил нет идеологических разногласий. На наше обращение мы хотим услышать от НУ-НС – «да», - отметил В.ЯВОРИВСКИЙ.