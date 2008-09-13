Богатырева считает досрочные выборы в парламент неизбежными

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА считает неизбежным проведение досрочных выборов в парламент.

Об этом Р.БОГАТЫРЕВА заявила в интервью интернет-изданию «Обозреватель».

«Я не вижу иного способа остановить кризис. По мнению экспертов, дальнейшее его развитие может привести к антигосударственному перевороту», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Секретарь СНБО считает, что демократическую коалицию уже невозможно восстановить.

«Нереально. ТИМОШЕНКО этого не хочет. Иначе не позволяла бы себе столь циничных выпадов в адрес бывших союзников. Она призывает НС-НУ помириться, предлагая ей при этом роль обслуги. Подобное унизительно и неприемлемо для любой политсилы», - пояснила она.

Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что Виктор ЮЩЕНКО, как Президент, делал все, чтобы не допустить развития кризиса.

В то же время секретарь СНБО подчеркнула, что «решения главы государства (о возможном роспуске Верховной Рады – УНИАН) будут базироваться на положениях Конституции».