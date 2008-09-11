Ющенко говорит, что в Украине готовят государственный переворот

Сформированная де-факто в парламенте новая коалиция является реализацией политического сценария, который ставит одну цель, - осуществить в стране государственный переворот путем перераспределение властных полномочий.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом глава государства Виктор ЮЩЕНКО заявил сегодня в интервью главным редакторам ведущих региональных изданий нашего государства.

«То, чему мы стали свидетелями - это заготовка политического сценария, цель которого превыше всего - власть, неконституционные изменения и дума о том, где ты будешь в 2010 году», - сказал Президент, отметив, что такой подход не отвечает ни настроениям общества, ни духу коалиционного соглашения, ни - что главнее всего - национальной Конституции.

Президент назвал события 2 сентября в Верховной Раде грубым нарушением положений коалиционного соглашения «разрушением демократических достижений» Украины. «Это несовместимо с коалиционными действиями», - констатировал он, добавив, что именно поэтому так остро рассматривала данные вопросы «Наша Украина».

Бесспорно, отметил В.ЮЩЕНКО, у парламентариев были намного более важные для граждан Украины вопросы, чтобы вынести их на открытие новой сессии ВР, однако ряд политических сил вместо этого сосредоточились на законопроектах, которые касаются полномочий Президента. «Я понимаю, что есть проект, за которым стоят идеологи (и далеко не только наши), что есть «казачки» в стране, которые готовы «брать под козирёк», поскольку что для них ответ на то, где ты будешь в 2010 году более важен, ежели где будет страна... Поэтому сюжет, куда надо привести страну, чтобы одновременно состоялись досрочные президентские, парламентские выборы, выборы местных органов власти - это завершенный государственный переворот», - сказал глава государства.

Если БЮТ решил, что для него лучшими партнерами будут Партия регионов и коммунисты - это его выбор, добавил Президент. «...На те крокодиловые слезы, которые сегодня текут, что кому-то важна коалиция, я бы хотел сказать: это лживые слезы. Коалиция уже стала для них просто ширмой, поскольку там есть одно красивое слово - «демократическая» - а там, куда они идут, этой демократией и не пахнет», - констатировал В.ЮЩЕНКО, отметил, что речь идет очевидно о распределении должностей.

«Мне трудно комментировать симбиоз национальной буржуазии и социал-популистов. Даже трудно спрогнозировать, что из этой свадьбы может выйти», - сказал глава государства, в то же время отметив, что в основе любого союза должны лежать национальные государственные интересы, общие цели. «Я убежден, что украинская власть должна быть идеологической, должна формировать ценности, идеалы, к которым должно идти общество. На эти идеалы должна работать коалиция политических сил», - подчеркнул он.