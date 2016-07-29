Бурением на украинских газовых месторождениях Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву - депутат

Об этом на странице Facebook написала народный депутат фракции ”Блок Петра Порошенко”, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

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"Несмотря на непризнание международным сообществом Крыма как составной части Российской Федерации, права на исключительную экономическую зону в 200 морских милях от производной линии имеет государство Украина. Таким образом, Одесское и Голицынское месторождение находится в пределах исключительной экономической зоны Украины, что обуславливает ее суверенные права на управление ресурсами месторождений", - пишет Фриз.

Народный депутат подчеркивает, что согласно нормам международного права только страна имеет исключительные права на разведку, добычу и управление природными ресурсами этого региона, а поскольку платформа принадлежит захваченной в 2014 году в Украине компании «Черноморнефтегаз», которая сегодня функционирует как государственное унитарное предприятие, зарегистрированное в российской юрисдикции, ответственность за нарушение международных правил несет непосредственно Российская Федерация, как государство, которое распоряжается этим незаконно полученным имуществом.

"В связи с этим на международном уровне мы призываем мировое сообщество: осудить действия Российской Федерации и ужесточить санкции в отношении российского энергетического и финансового сектора. Инициировать процесс нарушений Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года на Международном трибунале по морскому праву", - заявила народный депутат.

Как сообщал УНИАН, пограничным самолетом зафиксировано и подтверждено местонахождение в Одесском и Голицынском газовых месторождениях самоподъемных буровых платформ, стационарных платформ и судов обеспечения под флагом РФ.

"Присутствие судов обеспечения под флагом РФ в пределах месторождений может свидетельствовать о продолжении незаконной разведки и разработки природных ресурсов, а также эксплуатации установок и сооружений в промышленных целях, без разрешения компетентных органов Украины", - говорилось в сообщении пограничников.