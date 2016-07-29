Бурением на украинских газовых месторождениях Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву - депутат
Размещение буровых платформ под флагом Российской Федерации на Одесском и Голицынском газовых месторождениях в исключительной морской экономической зоне Украины является актом нарушения международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву.
Об этом на странице Facebook написала народный депутат фракции ”Блок Петра Порошенко”, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.
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"Несмотря на непризнание международным сообществом Крыма как составной части Российской Федерации, права на исключительную экономическую зону в 200 морских милях от производной линии имеет государство Украина. Таким образом, Одесское и Голицынское месторождение находится в пределах исключительной экономической зоны Украины, что обуславливает ее суверенные права на управление ресурсами месторождений", - пишет Фриз.
Народный депутат подчеркивает, что согласно нормам международного права только страна имеет исключительные права на разведку, добычу и управление природными ресурсами этого региона, а поскольку платформа принадлежит захваченной в 2014 году в Украине компании «Черноморнефтегаз», которая сегодня функционирует как государственное унитарное предприятие, зарегистрированное в российской юрисдикции, ответственность за нарушение международных правил несет непосредственно Российская Федерация, как государство, которое распоряжается этим незаконно полученным имуществом.
"В связи с этим на международном уровне мы призываем мировое сообщество: осудить действия Российской Федерации и ужесточить санкции в отношении российского энергетического и финансового сектора. Инициировать процесс нарушений Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года на Международном трибунале по морскому праву", - заявила народный депутат.
Как сообщал УНИАН, пограничным самолетом зафиксировано и подтверждено местонахождение в Одесском и Голицынском газовых месторождениях самоподъемных буровых платформ, стационарных платформ и судов обеспечения под флагом РФ.
"Присутствие судов обеспечения под флагом РФ в пределах месторождений может свидетельствовать о продолжении незаконной разведки и разработки природных ресурсов, а также эксплуатации установок и сооружений в промышленных целях, без разрешения компетентных органов Украины", - говорилось в сообщении пограничников.