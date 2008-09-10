У Яценюка душа уже переболела, теперь болит голова

Если есть желание создавать новую коалицию, то необходимы новые выборы в Верховную Раду.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на пресс-конференции в Винницкой области.

По его словам, «если есть желание создавать новое большинство, если есть желание внедрять европейские стандарты, то нужно идти на новые выборы, с новой идеологией, с новыми лозунгами».

Он отметил, что на сегодня уже «маски сняты» и теперь «будет все четко понятно и мы еще посмотрим, кто что выиграет».

На вопрос журналистов, не болит ли у него душа за развал коалиции, он ответил: «У меня уже голова болит. Душа уже не болит, переболела, душой алогичные вещи невозможно исправить».

По его словам, политические силы шли на досрочные выборы под одними лозунгами, а когда пришли в Верховную Раду «разделили кресла, и теперь не знаем, в какие двери ломиться». «Мы опять ставим личное на три ступеньки выше, чем общегосударственное», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, в нынешнем парламенте невозможно создать новую коалицию, поскольку тогда речь пойдет об изменении политических взглядов, политических вкусов. А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что в украинской политике мало что изменилось. «Заговор, предетельства и византийщина – это три основных элемента украинской политики», - отметил он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что в нынешней Верховной Раде нельзя создавать новую коалицию, поскольку политические силы шли на досрочные выборы с идеологическими программами, которые в случае создания новой коалиции, будут свидетельствовать о «ревизии выборов».