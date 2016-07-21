В Киеве в сентябре профильный Комитет ПАСЕ обсудит вопросы защиты журналистов – нардеп

Об этом Владимир Арьев сообщил пресс-службе фракции, комментируя итоги работы парламентариев в Ассамблее. Наибольшим достижением украинской делегации депутат называет невозврата российской делегации права голоса в ПАСЕ.

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«Совместными усилиями нам удалось не допустить возвращения права голоса российской делегации. Также, мы отстояли в нескольких резолюциях, которые предлагались на рассмотрение Ассамблеи, противоречивые формулировки, в частности, по поводу того, что члены ПАСЕ могут безнаказанно посещать любую территорию, при любых обстоятельствах. Этого добивались те, кто хочет ездить с промосковскими миссиями в Крым. Но мы не позволили этому произойти», – заявил Арьев.

Кроме того, депутат анонсировал уже в сентябре проведения заседания Комитета ПАСЕ в Киеве.

«Как Председателю Комитета по вопросам культуры, образования, науки и медиа ПАСЕ удалось организовать заседание в Киеве, на котором будут, по моей инициативе, проведены слушания относительно борьбы с коррупцией, информационной пропаганды, использования медиа в политических вопросах, а также по поводу защиты журналистов», – сказал Арьев.