В БЮТ назвали свой вариант проходного барьера в ВР - такого еще не было

Народный депутат Украины Сергей ТЕРЁХИН (фракция БЮТ) внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» (относительно проходного барьера).

Он сообщил в интервью УНИАН, что законопроектом предусматривается повысить проходной барьер на выборах в ВР до 10%.

С.ТЕРЁХИН отметил, что во фракции БЮТ «на эту тему продолжается позитивная дискуссия».

По словам депутата, это его "личное убеждение" в необходимости повысить проходной барьер и создать двухпартийную систему. Как объяснил С.ТЕРЁХИН, «тогда маленькие фракции не будут перекупаться» и не будут выходить из коалиции.

Напомним, что сегодня (с 2006 года) проходной барьер в парламент составляет 3%. Ранее он был установлен на отметке 4%. Представители разных политических сил неоднократно высказывались в пользу изменения проходного барьера: от уменьшения до 1%, и до увеличения до 7%.