Саакашвили проявил деликатность в отношении Украины

Визит Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ отложен в связи с внутренней политической ситуацией в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Гела БЕЖУАШВИЛИ на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Борисом ТАРАСЮКОМ.

Президенты обговорили по телефону и согласились, что будет целесообразно организовать официальный визит М.СААКАШВИЛИ в условиях, «когда будет сформирована политическая конъюнктура с тем, чтобы провести его на более высоком уровне», - сказал Г.БЕЖУАШВИЛИ.

В свою очередь Б.ТАРАСЮК добавил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высоко оценил деликатность своего коллеги и считает, что в период, когда ведутся интенсивные политические консультации политическими силами, которые прошли в парламент, визит лучше отложить. (Визит М.СААКАШВИЛИ в Украину был запланирован на 4 апреля - УНИАН).

Кроме этого, на пресс-конференции Г.БЕЖУАШВИЛИ отметил стратегический характер отношений между Украиной и Грузией и заверил, что Грузия будет «целенаправленно и планомерно» укреплять отношения с Украиной. Также Украина и Грузия будут сотрудничать в рамках международных организаций, в которые планируют вступать обе страны – в НАТО и ЕС.

Он также отметил, что в начале мая в Вильнюсе состоится Форум содружества демократических сил, в рамках которого планируется принять такой документ, который будет определять основные цели и принципы этого форума. «Это не будет, по всей видимости, международная организация, это будет форум, это будет демократический процесс», - сказал Г.БЕЖУАШВИЛИ. Он сообщил, что к концу года такой же форум планируется провести в Грузии.

В свою очередь, Б.ТАРАСЮК отметил отсутствие проблем в отношениях с Грузией в политической, экономической и гуманитарной областях.

По его словам, стороны также обсудили подготовку к саммиту ГУАМ, который состоится в конце мая в Киеве.

Кроме того, стороны высказали готовность делиться опытом сотрудничества с НАТО и ЕС и обсудили сотрудничество в энергетической сфере.

Сегодня министры иностранных дел Украины и Грузии подписали соглашение между МИД Украины и Грузии о подготовке дипломатических сотрудников.

По словам Б.ТАРАСЮКА, предполагается использовать возможности по подготовке грузинских специалистов в дипломатической академии при МИД Украины.