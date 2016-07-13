Парубий закрыл заседание Рады: не хватило голосов нардепов

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий несколько раз ставил на голосование вопросы, но ни разу их не поддерживали даже 200 депутатов, а для результативного решения необходимо минимум 226 голосов.

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После нескольких нерезультативных голосований Парубий констатировал, что в сессионном зале нет достаточного количества голосов депутатов для принятия решений.

Он пожелал депутатам плодотворно поработать на заседаниях комитетов.

После этого Парубий закрыл заседание ВР, напомнив, что следующее начнется завтра в 10.00.

Как сообщал УНИАН, в сессионном зале состоялась словесная перепалка между народным депутатом из фракции “Народный фронт” Леонидом Емцем и народным депутатом от “Оппозиционного блока” Александром Долженковым.

После призыва Емца к депутатам от “Оппозиционного блока” сложить мандаты, как они и обещали, Долженков от имени фракции заявил, что именно благодаря фракции “Оппозиционный блок” сегодня в парламенте принимались решения, и для того, чтобы показать несостоятельность нынешней коалиции, они не будут голосовать по повестке вопрос дня.

После этого парламент не смог проголосовать за одно из решений, которые ставились для принятия.

В сессионном зале не было части депутатов из фракций “Блока Петра Порошенко” и “Народного фронта”.

Как известно, депутаты от Радикальной партии и “Батькивщины” не голосуют, блокируя трибуну парламента.