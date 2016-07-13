Парубий закрыл заседание Рады: не хватило голосов нардепов
После нескольких нерезультативных голосований Парубий констатировал, что в сессионном зале нет достаточного количества голосов депутатов для принятия решений.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий несколько раз ставил на голосование вопросы, но ни разу их не поддерживали даже 200 депутатов, а для результативного решения необходимо минимум 226 голосов.
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После нескольких нерезультативных голосований Парубий констатировал, что в сессионном зале нет достаточного количества голосов депутатов для принятия решений.
Он пожелал депутатам плодотворно поработать на заседаниях комитетов.
После этого Парубий закрыл заседание ВР, напомнив, что следующее начнется завтра в 10.00.
Как сообщал УНИАН, в сессионном зале состоялась словесная перепалка между народным депутатом из фракции “Народный фронт” Леонидом Емцем и народным депутатом от “Оппозиционного блока” Александром Долженковым.
После призыва Емца к депутатам от “Оппозиционного блока” сложить мандаты, как они и обещали, Долженков от имени фракции заявил, что именно благодаря фракции “Оппозиционный блок” сегодня в парламенте принимались решения, и для того, чтобы показать несостоятельность нынешней коалиции, они не будут голосовать по повестке вопрос дня.
После этого парламент не смог проголосовать за одно из решений, которые ставились для принятия.
В сессионном зале не было части депутатов из фракций “Блока Петра Порошенко” и “Народного фронта”.
Как известно, депутаты от Радикальной партии и “Батькивщины” не голосуют, блокируя трибуну парламента.