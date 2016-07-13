Украина избежала катастрофы, но работа еще не закончена - Бальцерович

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил автор польских реформ, экс-министр финансов Польши, а ныне - представитель президента в Кабинете министров и сопредседатель правительственной группы поддержки Лешек Бальцерович.

"Из-за агрессии России и наследия Януковича - это была катастрофа. Благодаря политике предыдущей и нынешней власти Украина избежала катастрофы. Однако эта работа не закончена. Если не будут претворены в жизнь мероприятия по стабилизации, рационализации расходов, тогда все, что было достигнуто, окажется под угрозой. Теперь все будет решать политика", - говорит Бальцерович.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 22 апреля назначил Бальцеровича своим представителем в Кабинете министров. Также он назначен советником президента Украины и сопредседателем Группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине.

Еще одним сопредседателем группы будет экс-вице-премьер Словакии Миклош, который одновременно будет руководить группой советников премьер-министра Украины.

Бальцерович пообещал активно сотрудничать с западными инвесторами для представления достижений Украины на пути реформ.