Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Украине стоит отказаться от своей мечты стать членом НАТО. Так же не стоит сейчас говорить и о достижении цели стать полноправным членом ЕС", – отметил экс-президент Польши.

При этом, сам Квасьневский, по его словам, "ничего не имеет против целей Киева когда-нибудь стать полноправным членом Североатлантического альянса".

Квасьневский, выступая на мероприятии Фонда имени Кербера в Варшаве, выразил обеспокоенность по поводу безопасности своей страны, стран Балтии и Молдовы.

Квасьневский заявил, что ситуация в этом регионе является наименее безопасной за 17 лет, с тех пор как Польша вступила в НАТО.

Такая ситуация, по мнению Кавснєвського сложилась из-за высокой активности российских военных в регионе, особенно возле границ Эстонии и Латвии, а также в Молдове.

Он также отметил, что из-за учений России у восточных границ Североатлантического альянса стоит рассчитывать на то, что в ходе саммита стран-членов НАТО 8 и 9 июля в Варшаве будет принято решение об усилении военного присутствия в Польше и странах Балтии.

При этом Квасьневский подчеркнул, что постоянного присутствия войск НАТО в больших масштабах в этом регионе запланировано не будет, поскольку это противоречило бы обязательствам заключенного в 1997 году договора между НАТО и Россией.