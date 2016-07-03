Экс-президент Польши: Украине стоит отказаться от мечты стать членом НАТО
Бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что Украине стоит отказаться от мечты стать членом НАТО.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Украине стоит отказаться от своей мечты стать членом НАТО. Так же не стоит сейчас говорить и о достижении цели стать полноправным членом ЕС", – отметил экс-президент Польши.
При этом, сам Квасьневский, по его словам, "ничего не имеет против целей Киева когда-нибудь стать полноправным членом Североатлантического альянса".
Квасьневский, выступая на мероприятии Фонда имени Кербера в Варшаве, выразил обеспокоенность по поводу безопасности своей страны, стран Балтии и Молдовы.
Квасьневский заявил, что ситуация в этом регионе является наименее безопасной за 17 лет, с тех пор как Польша вступила в НАТО.
Такая ситуация, по мнению Кавснєвського сложилась из-за высокой активности российских военных в регионе, особенно возле границ Эстонии и Латвии, а также в Молдове.
Он также отметил, что из-за учений России у восточных границ Североатлантического альянса стоит рассчитывать на то, что в ходе саммита стран-членов НАТО 8 и 9 июля в Варшаве будет принято решение об усилении военного присутствия в Польше и странах Балтии.
При этом Квасьневский подчеркнул, что постоянного присутствия войск НАТО в больших масштабах в этом регионе запланировано не будет, поскольку это противоречило бы обязательствам заключенного в 1997 году договора между НАТО и Россией.