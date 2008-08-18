23 августа на Майдане Незалежности в Киеве состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА на брифинге для СМИ.

По ее словам, что в церемонии, которая начнется в 10 часов утра, примет участие глава государства Виктор ЮЩЕНКО.

И.ВАННИКОВА подчеркнула, что подобная церемония состоится в Украине впервые.

Одновременно государственные флаги будут подняты во всех регионах. После церемонии Президент вручит паспорта юношам и девушкам, которым исполнилось 16 лет.

Запланировано, что во время этих торжеств на Майдане Незалежности впервые прозвучит песня «Флаг Украины».

В этот же день В.ЮЩЕНКО примет участие в церемонии возложения цветов к памятникам творцам украинской независимости – князю Владимиру, гетману Богдану Хмельницкому, Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

В этот же день на Михайловской площади с участием главы государства состоится церемония возложения композиции – горшочков с зерном и свечами - к памятнику жертвам Голодомора 1932-1933 годов.

После этого Президент вручит государственные награды по случаю Дня Государственного флага.

И.ВАННИКОВА обратила внимание на то, что уже второй год подряд В.ЮЩЕНКО реализует общенациональную программу «Украинский флаг – в каждую семью». Она напомнила, что этот проект рассчитан на три года и будет проходить в четыре этапа. Сейчас реализуется третий этап – обеспечение флагами государственных учреждений, учебных заведений и городов.

Пресс-секретарь также напомнила, что на четвертом этапе Государственным флагом Украины планируется обеспечить каждую семью.

«Глава государства отмечает, что Государственный флаг является одним из важнейших символов, который объединяет 47 миллионов граждан Украины; воспитание в обществе глубокого уважения к этой святыне является чрезвычайно важным», - сказала И.ВАННИКОВА, цитируя Президента.

24 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступит на Майдане Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА на брифинге для СМИ.

Рассказывая о запланированных торжествах в День Независимости Украины, И.ВАННИКОВА сообщила, что они начнутся в 9 часов утра молебном «За Украину и украинский народ» возле Софии Киевской.

На молебне с участием представителей всех церковных конфессий будет присутствовать Президент Украины.

В 10 часов утра на Майдане Незалежности состоится поднятие Государственного флага Украины и артиллерийский салют, после чего начнется военный парад.

На 10.20 запланировано выступление Президента Украины, в о 10.35 начнется торжественный марш войск, военной техники по Крещатику.

В 11.25 на Майдане Незалежности начнется церемония поздравления, главе государства вручат «обжинковый дидух» урожая 2008 года, что являются символом достатка и богатства народа.