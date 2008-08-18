В Кабмине состоится совещание

Сегодня в 15.00 в Кабинете министров состоится совещание по вопросам преодоления последствий наводнения.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, совещание состоится в Доме правительства (вход с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж).

Аккредитация проводится до 13.00 по телефонам: 256-75-82, 256-75-94, 256-65-71.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО накануне предложил провести внеочередное заседание правительства в понедельник, 18 августа, на котором рассмотреть вопрос пообъектного финансирования дорожной инфраструктуры и водного хозяйства, поврежденных наводнением.