Грузия выходит из СНГ и зовет с собой Украину

16:08, 12 августа 2008
Политика
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Саакашвили принял решение

Виктор Ющенко и Михаил Саакашвили здороваются в аэропорту Батуми. 1 июляГрузия приняла решение выйти из Содружества Независимых Государств и призывает Украину последовать ее примеру.

Как сообщают грузинские СМИ, об этом заявил Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ выступая на митинге в Тбилиси.

"Мы приняли решение, что Грузия покидает СНГ... Мы призываем Украину и другие страны оставить организацию Содружество Независимых Государств, где доминирующую роль играет Россия", - сказал М.СААКАШВИЛИ.

 

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