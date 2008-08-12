Грузия выходит из СНГ и зовет с собой Украину

Грузия приняла решение выйти из Содружества Независимых Государств и призывает Украину последовать ее примеру.

Как сообщают грузинские СМИ, об этом заявил Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ выступая на митинге в Тбилиси.

"Мы приняли решение, что Грузия покидает СНГ... Мы призываем Украину и другие страны оставить организацию Содружество Независимых Государств, где доминирующую роль играет Россия", - сказал М.СААКАШВИЛИ.