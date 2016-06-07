Климкин ожидает, что уже осенью украинцы поедут в Европу без виз

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эксклюзивном интервью ТСН.

"Политическое решение о введении безвизового режима у нас есть. Европейская комиссия четко сказала, что Украина выполнила свои обязательства. Но в Евросоюзе есть опасения, что безвизовый режим, с Украиной, известно, что вместе с нами рассматривается безвизовый режим вместе с другими государствами, может привести к увеличению миграционных рисков", - сообщил министр.

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Также он добавил, что Европейский союз согласовал специальный механизм, и, как только он будет согласован европейским парламентом, будет открыт путь для рассмотрения безвизового режима.

"Я очень надеюсь, что решение будет не только принято. Но и имплементированное этого года - октябрь, то будет сентябрь. Это вопрос к тому как взаимодействует европейский парламент и европейский совет. Я хочу вас заверить, никаких политических оговорок у них нет", - заверил дипломат.