Великобритания увеличит ресурсы на помощь украинским Вооруженным силам

Как сообщает сайт Министерства обороны Украины, сегодня в Киеве состоялась встреча начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала армии Виктора Муженко с командующим объединенных операций постоянного объединенного штаба Вооруженных сил Великобритании генерал-лейтенантом Джоном Лоримером.

"Стороны обсудили дальнейшие направления военного сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной сфере. В частности, рассматривались вопросы расширения спектра курсовой подготовки украинских военнослужащих с участием британских инструкторов, оказание помощи в контексте развития системы логистики ВС Украины, внедрения британского опыта физической и психологической реабилитации военнослужащих", - сказано в сообщении.

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Британскую делегацию было подробно проинформировано о ситуации в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, а также о достижениях в сфере реформирования и развития ВСУ.

Также Муженко поблагодарил британской стороне за разностороннюю поддержку и помощь, которую предоставляет Великобритания Украине, в частности, военно-политическую, военную и материально-техническую.

"Генерал-лейтенант Джон Лорімер заверил руководство Вооруженных сил Украины в продолжении поддержки и увеличении ресурсов на оказание помощи украинским Вооруженным силам. По его словам, британская сторона полностью поддерживает усилия Украины, направленные на защиту государства и ее территориальной целостности", - сказано в сообщении.