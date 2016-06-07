Нардеп: Россия раздувает войну и насилие на Ближнем Востоке

"Терроризм является главным вызовом для цивилизованного мира. За сегодняшними кровавыми событиями в Стамбуле, жертвами которых уже стали 11 человек, стоят кукловоды, заинтересованные в эскалации войны на Ближнем Востоке. Эти кукловоды сидят в Кремле", - цитирует слова Гузя сайт политсилы.

По словам народного депутата, кто бы конкретно не совершил этот теракт, выгоду от усиления напряжения в регионе получит путинский режим.

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"Москве выгодны теракты в Турции, особенно в разгар туристического сезона в этой стране. Кремлю выгодны теракты в странах Европы, чтобы там поселился страх, - который поднимут на свои знамена пророссийские силы, которые стремятся разрушить ЕС. Для Путина главное, чтобы мир был нестабильным. Чтобы продолжалась война в Сирии, где стоит российский вооруженный контингент; чтобы не утихал поток беженцев из стран Азии в Евросоюз", - сказал Гузь.

Он подчеркнул, что Украина уже два года ощущает на себе эти методы путинской гибридной войны.

"Поэтому нас удивляют попытки определенных западных политиков умиротворить Путина. Хозяин Кремля возомнил себя гибридом Сталина и бен Ладена. Поэтому, пока Москва не получит достойный отпор от стран Запада, терроризм будет оставаться ежедневной реальностью", - резюмировал депутат.