Савченко о работе в Раде: Пиранья оказалась в аквариуме с акулами

Об этом сообщает "112 Украина".

По ее словам, она не заметила от других депутатов недоброжелательного к себе отношения, хотя и понимает, что попала "в аквариум с акулами".

"Большинство депутатов не любят публичности, и то, что я сейчас самая публичная личность, их даже устраивает. Я закрываю большим щитом, смотрят большими розовыми очками на меня и не видят, что делают они. С другой стороны, те, кто хотел больше славы, может быть, я им и мешаю. Конечно, я понимаю, что я оказалась в аквариуме с акулами, но я тоже пиранья. Поэтому я не боюсь, я стараюсь не видеть очень плохого. Даже не видеть, я стараюсь не обращать на это внимание. Я пришла в Раду не для того, чтобы отбирать у кого-то славу или место, я пришла для того, чтобы работать для Украины", - сказала Надежда Савченко.

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Также Надежда Савченко рассказала об отношениях с депутатами в Верховной Раде.

"Никаких конфликтов за неделю я пока не нажила. Может быть, это будет дальше, потому что мое мнение, скорее всего, будет отличаться от общего политического курса, который будет вести наша власть. Я вижу будущее Украины немного по-другому. Но я буду учиться, я не нарываюсь на конфликты и не хочу кому-то становиться врагом, еще успею", - рассказала Савченко.

Напомним, Надежда Савченко вернулась в Украину 25 мая и начала работу в Верховной Раде,побывала в зоне АТО. Также она заявила о намерении принять участие в сессии ПАСЕ в июне.