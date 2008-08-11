Саакашвили: до завтрашнего дня Тбилиси вне опасности
23:28, 11 августа 2008Политика
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Грузия стягивает силы для обороны
Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявил в телевизионном обращении, что столице страны Тбилиси ничто не угрожает, передает Лента.ру со ссылкой на AFP в понедельник.
Грузинский президент также призвал жителей города не поддаваться панике, так как, по его мнению, по крайней мере, до завтрашнего дня Тбилиси находится вне опасности.
Ранее сообщалось, что Грузия стягивает силы к Тбилиси для защиты города от наступающих российских войск.
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