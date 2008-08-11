Саакашвили: до завтрашнего дня Тбилиси вне опасности

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявил в телевизионном обращении, что столице страны Тбилиси ничто не угрожает, передает Лента.ру со ссылкой на AFP в понедельник.

Грузинский президент также призвал жителей города не поддаваться панике, так как, по его мнению, по крайней мере, до завтрашнего дня Тбилиси находится вне опасности.

Ранее сообщалось, что Грузия стягивает силы к Тбилиси для защиты города от наступающих российских войск.