Среди кандидатур на пост главы партии БПП фамилии Геращенко пока нет – президент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил президент Украины Петр Порошенко.

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На вопрос журналистов, может ли Геращенко стать председателем партии, глава государства ответил: «Партия принимает решение. Она держит интригу... У меня есть несколько кандидатур, которые предложила партийная организация в плане информации. Но насколько я знаю, было бы некорректно рассматривать вопрос Кличко в его отсутствие. Он сейчас находится в командировке, но среди кандидатов пока этой фамилии (Ирины Геращенко - УНИАН) не существует».

В то же время президент подчеркнул, что Геращенко проводит блестящую работу.

«Я очень люблю госпожу Ирину. Я считаю, что она делает блестящую работу. Она совершенно по-новому себя открыла во время выполнения функций моего уполномоченного по Востоку. Все критиковали, что я назначил на эту ответственную должность женщину. А я считаю, что это было правильное назначение. Ира также делает огромную работу на посту первого заместителя председателя Верховной Рады», - добавил Порошенко.