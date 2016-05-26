Геращенко об обмене заложниками: Украина предлагала формат 25 на 50, но процесс заблокирован

Об этом представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.

Как отметила Геращенко, сегодня она встретилась с матерями и женами заложников, которых удерживают на оккупированном Донбассе боевики. На встречу также пришла освобожденная из российской тюрьмы украинская летчица Надежда Савченко.

"По поручению президента рассказала матерям, что Порошенко поднимал вопрос разблокирования освобождения заложников во время последних телефонных переговоров в "нормандском формате", еще раз подчеркивая, что украинская сторона готова здесь к компромиссам, что мы сделали предложение по освобождению 25 на 50, но процесс заблокирован", - отметила Геращенко.

В то же время она заверила, что работа по освобождению украинских пленных продолжается.

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"Украина своих не оставляет никогда! Должны освободить всех! И как бы мне хотелось, чтобы это произошло как можно скорее", - заявила Геращенко.

Кроме того, она отметила, что Савченко пришла поддержать матерей и жен украинских заложников. По словам Геращенко, Савченко заверила, что приложит все усилия для содействия в освобождении пленников.

"Матери рассказали мне, что сегодня встречались с послами стран-участниц "нормандского формата", требуя, чтобы именно гуманитарная тема и проблематика освобождения заложников были в центре внимания высоких переговоров", - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, на сегодняшний день в РФ в СИЗО или тюрьмах незаконно удерживают 11 граждан Украины.

Заложниками на временно оккупированных территориях на Донбассе остаются 114 человек, 655 считаются пропавшими без вести.