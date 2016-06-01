Савченко заявила, что пока не может взяться в Раде за тему коррупции из-за работы по освобождению заложников
Народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко заявляет, что быстро всему учится в парламенте.
Об этом она сообщила журналистам в кулуарах Рады, передает "112 Украина".
"Я учусь быстро, в ритм вхожу быстро, без лирики", - описала Савченко свои впечатления от первых рабочих дней.
"Первую неделю после тюрьмы, я не ушла в отпуск.. Я сплю по 2-3 часа в день. Я первую неделю тяну только то, что всем важнее, это то, чтобы наши остались живы. Давайте разберемся с первой темой, дальше, я понимаю, что важно все, коррупция важна. Если я пойму, что с понедельника я смогу потянуть еще одну тему, я в нее включусь и будем говорить о ней. Я пока не включаюсь, потому что если я включусь, то я выключусь где-то в другом месте", - ответила она журналистам.
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Как сообщал УНИАН, 25 мая состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.
После своего первого выступления в парламенте она отметила, что снимает плакат с собственным изображением и призывом освободить ее, а взамен разместит здесь плакат с изображением других украинских политзаключенных.