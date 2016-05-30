Судьи хотят отменить закон об электронном декларировании доходов

Об этом сообщил на заседании пленума Верховного Суда Украины докладчик по данному вопросу, судья ВСУ Валентин Барбара.

По его словам, судьи хозяйственных судов Харьковской области считают, что норма об электронном декларировании доходов государственных служащих и других категорий должностных лиц нарушает гарантии неприкосновенности судей, в частности, тем, что декларированию подлежит имущество судьи, приобретенное до того, как лицо стало судьей.

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Кроме того, харьковские судьи обращают внимание на неопределенность периода, за который нужно декларировать имущество.

В свою очередь, судья-докладчик предложил отказать в этом обращении в Конституционный Суд, поскольку, по его мнению, харьковские судьи не обосновали, в чем они видят угрозу электронного декларирования для независимости суда.

Как заявил председатель ВСУ Ярослав Романюк, в данном случае нужно не оспаривать нормы закона в Конституционном Суде, а, в случае необходимости, дорабатывать уже существующий закон об электронном декларировании.

В ходе обсуждения этого вопроса поступило предложение отложить его рассмотрение для того, чтобы ВСУ смог детально разобраться в нем.

За это проголосовало большинство членов пленума ВСУ, хотя сначала судьи намеревались вообще отклонить обращение своих харьковских коллег.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в марте 2015 года в рамках выполнения условий для получения Украиной безвизового режима с Европейским Союзом создал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, которое должно заниматься проверкой имущественных деклараций чиновников.

Верховная Рада 15 марта 2016 года приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей представления должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2016 году».

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями комиссии по избранию членов Нацагентства по вопросам противодействия коррупции подписал этот закон.

В КСУ поступило представление 48 народных депутатов относительно конституционности отдельных положений Закона «О предотвращении коррупции» №1700-IV от 14 октября 2014 года и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины в части электронного декларирования имущества лицами, выполняющими функции государства или местного самоуправления.

По информации Министерства юстиции, электронное декларирование имущества в рамках Закона «О предотвращении коррупции» предусмотрено для лиц, выполняющих функции государства или местного самоуправления, начнется в этом году с госслужащих, занимающих наиболее высокие должности.