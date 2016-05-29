Нардеп Денисенко возглавил предвыборный штаб кандидата от УКРОПа на 27 округе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии УКРОП.

"Известный правозащитник, адвокат Геннадия Корбана, основательница Правозащитной группы "Сич" Оксана Томчук имеет большой авторитет и заслуженное доверие многих днепрян и украинцев. Днепр есть и останется форпостом патриотических сил. Победа будет за нами!", - подчеркнул Денисенко.

Читайте такжеДенисенко: Переименовав Днепропетровск в Днепр, мы официально признали народное название города

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2016 года промежуточные выборы народных депутатов состоятся в 7 одномандатных избирательных округах: №23 (Волынская область), №27 (Днепропетровская область), №85 (Ивано-Франковская область), №114 (Луганская область), №151 (Полтавская область), №183 (Херсонская область), №206 (Черниговская область).