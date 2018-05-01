Неделя в цифрах

0 украинских инвесторов заинтересованы в покупке одного из крупнейших в стране производителей химической продукции - Одесского припортового завода (ОПЗ), отмечают в Фонде государственного имущества Украины. Вместе с тем, заинтересованность в приобретении ОПЗ выявили, по меньшей мере, 5 иностранных инвесторов.

1 российская пленница, гражданка Украины, народный депутат Надежда Савченко, вернулась на Родину.

1 человек погиб, 4 получили ранения в результате взрыва в многоэтажном жилом доме на улице Посмитного в Одессе, сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

2,5 года лишения свободы присудил суд в Нью-Йорке гражданину России Евгению Бурякову, который был арестован в 2015 году по подозрению в шпионаже, сообщают иностранные СМИ. Кроме того Буряков оштрафован на 10 000 долларов.

5 место в рейтинге стран, чьи атлеты были пойманы на употреблении допинга, заняла Украина, сообщают в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Всего за употребление допинга от соревнований отстранены более 300 атлетов из 62 стран мира. Среди них 15 украинских спортсменов. Возглавляют антирейтинг россияне.

7 украинских военнослужащих погибли и 9 получили ранения в течение одних суток (23-24 мая) в результате обострения ситуации в зоне АТО, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. На текущей неделе миссия ОБСЕ зафиксировала трехкратное увеличение количества нарушений прекращения огня на Донбассе.

11 государственных шахт намерено ликвидировать Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, сообщают в ведомстве. Еще 15 шахт будут предложены для приватизации, а 7 наиболее перспективных останутся в государственной собственности.

17 человек погибли в результате пожара в доме престарелых в селе Литочки под Киевом, сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычаным ситуациям. 18 человек удалось спасти. Из них 5 с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.

21 страна, в том числе, Украина, войдут в создаваемую Китаем ассоциацию по продвижению экономического сотрудничества «Шелковый путь», для запуска которой китайские фонды собрали уже около 300 000 000 000 юаней (около 46 млрд долларов), сообщил исполнительный вице-председатель и генеральный секретарь Китайской федерации промышленников Сюн Мен.

22,5 года заключения в колонии строгого режима для Николая Карпюка и 20 лет заключения для Станислава Клыха – таким стал приговор Верховного суда Чечни для граждан Украины по сфабрикованному против них делу, сообщили защитники украинцев.

25 на 50 – такие условия освобождения заложников, находящихся в плену на временно оккупированной РФ части Донбасса и на территории РФ, предлагала Украина, заявила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. Но на сегодня этот процесс заблокирован.

25 человек погибли, свыше 250 000 пострадали в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим циклоном «Роану» на юге Бангладеш, сообщают иностранные СМИ.

29 иностранных журналистов, в том числе, из корпунктов российских СМИ в Казахстане, Польше и Вашингтоне больше не находятся под украинскими санкциями – президент Украины отменил временные ограничения по отношению к ним соответствующим Указом.

30 боевых кораблей и катеров намерена построить Украина к 2020 году, сообщают в Министерстве обороны Украины.

34 работающих банков в Украине получили убытки, 75 – сработали с прибылью в январе-апреле текущего года, сообщает Национальный банк Украины. Суммарный убыток работающих банков, без учета неплатежеспособных, составил на 1 мая 2016 года 11 500 000 000 гривен.

40,1% украинцев выступают против проведения досрочных парламентских выборов, говорится в опросе, проведенном фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центром Разумкова. 36,6% респондентов – за.

42 государственных и 113 коммунальных объектов продал Фонд государственного имущества Украины с января текущего года, сообщают в ведомстве. Сумма поступлений в государственный бюджет от приватизации составила 29 100 000 гривень.

44% россиян основной внутренней угрозой для России считают проблемы экономики и рост государственного долга, свидетельствует опрос «Левада-центр», сообщают российские СМИ.

45 кг тротила выявили оперативники Службы безопасности Украины в тайнике в одном из заброшенных частных домов в зоне проведения АТО, сообщают в СБУ.

959 врачей, медработников, пациентов и посетителей больниц погибли, более 1 500 были ранены в результате 594 нападений на больницы и клиники в 2014-2015 годах, подсчитали во Всемирной организации здравоохранения, сообщают иностранные СМИ.

1 400 банкоматов обчистили неизвестные в Японии, похитив из них 13 000 000 долларов, сообщают иностранные СМИ. По предварительным данным, злоумышленники воспользовались поддельными карточками.

1 900 гривень составил средний размер пенсии в Украине на 1 мая 2016 года, сообщают в Министерстве социальной политики Украины.

3044 украинца были найдены и освобождены из плена боевиков на Востоке Украины за 2 года, сообщают в Службе безопасности Украины. На временно оккупированных территориях на Донбассе заложниками остаются 114 человек, 655 считаются пропавшими без вести.

7 000 граждан Украины находятся в российских тюрьмах, отмечают в Министерстве иностранных дел Украины.

1 500 000 человек, что на 11,8% меньше, чем было зафиксировано в 2015 году, могут посетить Крым в качестве туристов в текущем году, сообщил экс-министр курортов и туризма Автономной республики Крым (АРК) Александр Лиев.

28 000 000 долларов дополнительно выделяют США на гуманитарную помощь Украине, заявила заместитель директора Бюро Государственного департамента США по делам народонаселения, беженцев и миграции Нэнси Джексон. Общая сумма гуманитарной помощи от США будет составлять более 112 000 000 долларов.

350 000 000 человек в мире ежегодно сталкиваются с гуманитарными кризисами, заявил пресс-секретарь президента Турции ИбрахимКалын на пресс-конференции, посвященной Всемирному гуманитарному саммиту, который проходит в Стамбуле, передают иностранные СМИ. Около 80% таких кризисов связаны с вооруженными конфликтами.

714 000 000 долларов составил товарооборот между Украиной и США в январе-апреле 2016 года, сообщают в Государственной фискальной службе Украины. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 6%.

45 000 000 000 долларов необходимо для тепломодернизации всех имеющихся в Украине 80 000 многоквартирных домов и 6 500 000 частных домохозяйств, отмечают в Госагентстве по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Маргарита Андреева