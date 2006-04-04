Сегодня Верховная Рада будет решать судьбу выборов

Верховная Рада сегодня на пленарном заседании рассмотрит вопрос относительно пересчета голосов на парламентских выборах 2006 года, а также заслушает информацию Временной следственной комиссии ВР по мониторингу за выборами.

Вчера на заседании Согласительного совета вопрос пересчета голосов избирателей поднял представитель фракции СДПУ(о) Игорь ШУРМА.

По его словам, если есть сомнения в демократичности проведння выборов, необходимо пересчитать голоса.

Народный депутат Юрий КАРМАЗИН предложил заслушать отчет ВСК по мониторингу за выборами с приглашением в парламент представителей правоохранительных органов. Он заявил, что все политические силы, независимо от того, прошли или не прошли в парламент, «были обворованы».

Ю.Кармазин предложил принять постановление, которым предлагается поручить Центральной избирательной комиссии обеспечить осуществление окружными избирательными комиссиями вместе с соответствующими участковыми избирательными комиссиями повторного подсчета голосов избирателей. По его словам, проектом постановления будет предложено в виде исключения позволить СМИ присутствовать во время осуществления повторного пересчета голосов. Проектом постановления предлагается запретить предание огласке официальных результатов выборов до получения результатов повторного пересчета по всем избирательным округам. Также рекомендуется Избирательной комиссии АРК и всем областным, районным, сельским, поселковым, городским, районным в городах ТИК обеспечить осуществление повторного подсчета голосов избирателей и установить результаты выборов на всех уровнях с учетом протоколов о повторном пересчете, сказал Ю.Кармазин.

Предлагается поручить генеральному прокурору, председателю СБУ, министру внутренних дел, Уполномоченному ВР по правам человека дать надлежащую правовую оценку всем фактам нарушения процедуры подсчета голосов на выборах и проинформировать Верховную Раду Украины о принятых мерах. Вчера на заседании Согласительного совета Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН напомнил, что в парламенте также зарегистрирован проект постановления депутата Николая КОМАРА (член Партии регионов) о признании выборов такими, которые состоялись демократически.