Скандал с "Миротворцем": "шокированные" позицией Авакова международные правозащитники написали письмо Порошенко

Об этом говорится в письме на имя президента Украины Петра Порошенко, членов украинского правительства, генерального прокурора Украины, других должностных лиц и руководителей ряда международных организаций.

Письмо, размещенное на сайте организации, подписал исполнительный директор Комитета защиты журналистов Джоэл Саймон.

Комитет выразил поддержку действиям украинской прокуратуры по поводу начала расследования инцидента с обнародованием сайтом "Миротворец" списка журналистов и выразил беспокойство, что некоторые украинские должностные лица, вместо осуждения такого поступка, одобрили это обнародование, чем подвергли опасности журналистов.

Читайте такжеСкандал с "Миротворцем": в ЕС призвали Авакова должным образом расследовать "слив" данных журналистов

"Мы обеспокоены тем, что украинские чиновники, в том числе Антон Геращенко, член украинского парламента, и Арсен Аваков, украинский министр внутренних дел, похвалили публикацию списка (журналистов) в заявлениях, которые размещены в социальных сетях. В посте в Fаcebook Геращенко похвалил "Миротворец" за публикацию данных, обвинив попавши в список журналистов, что они выступают пособниками террористов и распространяют российскую пропаганду, и предложил, что Украина должна принять ответные жесткие меры, в том числе цензуру", - говорится в сообщении.

"Мы шокированы, что Аваков, который как министр внутренних дел в итоге является ответственным за расследование инцидента и защиту журналистов, похвалил веб-сайт и обвинил журналистов из-за аккредитации у сепаратистов", - отмечается в сообщении.

В комитете отметили, что публикация личной информации журналистов и необоснованные обвинения в отношении представителей СМИ вызвали как внутренний, так и международный резонанс. В Комитете со ссылкой на журналистов отметили, что информирование о конфликте не является преступлением.

Комитет призвал украинскую прокуратуру завершить тщательное расследование данного инцидента.

Обращаясь к Порошенко, комитет призвал его поддержать это расследование.

"Мы призываем вас осудить безосновательные заявления, которые дискредитируют журналистов...", - говорится в заявлении комитета, который также попросил Порошенко публично уверить, что Министерство внутренних дел верно защите журналистов.

Также в комитете выразили убеждение, что необходимо задержать людей, которые несут ответственность за угрозы журналистам.

Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой "ДНР". Сначала в этой базе данных содержалось 4068 имен, но сайт несколько раз обновлял информацию, после чего количество журналистов превысило 5 тыс человек.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский и посол Германии в Украине Кристоф Вайль призвали министра внутренних дел Украины Арсена Авакова должным образом расследовать факт публикации.