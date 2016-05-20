Миклош: Я не получал ни одной гривны из украинского госбюджета

Как заявил Миклош в эфире ток-шоу "Право на власть", заработную плату за свою работу советником Министра финансов и главы МЭРТ платили международные финансовые институты, передает ТСН.

"Я не получал ни одной гривны из украинского государственного бюджета и я не буду получать ни одной гривны из украинского бюджета", - заверил европейский консультант.

В частности, деньги за свою работу в Украине Миклош получал от Европейского банка.

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При этом, Миклош сообщил, что новое правительство Гройсмана попросил у него помощи, впрочем зарплаты за выполненную работу консультанту до сих пор не заплатили.

Поэтому сейчас вновь ведутся переговоры с международными финансовыми организациями по начислению зарплаты Миклошу.