Польша поможет ВСУ в подготовке разведчиков - Муженко

Об этом в интервью УНИАН сообщил начальник Генерального Штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, который сейчас находится в штаб-квартире НАТО, где у него состоялся ряд двусторонних встреч.

"Вчера во время встречи с начальником Генерального Штаба Польши мы говорили о направлении их военнослужащих в качестве инструкторов для подготовки наших военнослужащих. Речь идет о подготовке разведывательных подразделений", - отметил он.

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По словам начальника ГШ ВСУ, по этому вопросу уже есть "принципиальное согласование, и остались только процедурные вопросы". "Я думаю, в ближайшее время эти военнослужащие уже будут в Украине, и будут предоставлять нам помощь в подготовке наших военнослужащих", - добавил Муженко.

Кроме того, начальник Генштаба ВСУ встретился с коллегами из Канады, Румынии, Грузии, Эстонии, Латвии, Турции.