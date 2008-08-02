Украина вернула «РосУкрЭнерго» 1,3 млрд. кубометров газа

Украина вернула «РосУкрЭнерго» 1,3 млрд. кубометров российского газа, использованного в зимний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН сегодня журналистам после рассмотрения на внеочередном заседании правительства вопроса «О некоторых вопросах таможенного оформления импортированного российского природного газа».

«В зимний период у нас были определенные объемы поступления российского газа, и сегодня этот объем возвращается Российской Федерации без нарушения баланса. Этот газ в объеме 1,3 млрд. куб. м возвращается «РосУкрЭнерго», - сказал Ю.ПРОДАН.

Министр также пояснил, что российской стороне возвращается газ среднеазиатского происхождения. «Мы должны взять среднеазиатского газа около 55 млрд. куб. м. в связи с неравномерностью его поступления и использования, ведь больше газа используется в зимний период, в это время, чтобы обеспечить баланс, к нам поступал российский газ. Сейчас у нас есть достаточно среднеазиатского газа, который мы возвращаем российской стороне», - добавил он.

Ю.ПРОДАН подчеркнул, что этот объем газа возвращается из расчета его стоимости 179,5 долларов за тысячу кубических метров.

По его словам, сегодняшнее рассмотрение вопроса таможенного оформления импортированного российского природного газа необходимо для того, чтобы документально оформить возврат газа и передать документы российской стороне.