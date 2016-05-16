В госбюджете уже летом не хватит средств для субсидий на услуги ЖКХ - нардеп

Об этом на согласительном совете председателей парламентских фракций заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь, передает пресс-службе партии.

Несмотря на рост стоимости коммунальных тарифов, большинство граждан Украины уже этим летом, а тем более осенью, не будут иметь возможности оплачивать коммунальные услуги, подчеркнул депутат. При этом, по его словам, в госбюджете не хватает средств для выплат компенсаций стоимости субсидий на услуги ЖКХ.

«35-ти млрд грн, которые заложены в бюджете на 2016 год для компенсации стоимости коммунальных услуг гражданам в виде субсидий, не хватит до конца года. Местные бюджеты уже использовали 50-80% средств, предусмотренных для компенсации стоимости услуг ЖКХ. Соотношение роста доходов населения и роста стоимости коммунальных услуг просто катастрофическое», – сказал нардеп.

Виктор Бондарь напомнил, что в феврале 2016 года впервые средний размер субсидии на компенсацию гражданам расходов на коммунальные услуги (1356 грн) превысил средний размер прожиточного минимума (1330 грн).

В подтверждение существования этой проблемы Виктор Бондарь привел пример Харькова.

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«Уже в июне текущего года запланированный бюджету города Харькова объем субвенций из Государственного Бюджета на эту цель будет использован в полном объеме. По состоянию на 01.05.2016 года годовой план указанной субвенции выполнен на 84,7%. Хотя Харьков – это не самый бедный город Украины. Впрочем даже там субсидии уже получают 135,4 тысяч семей и Министерство финансов это знает», – сказал нардеп.

Несмотря на такое положение дел, сопредседатель депгруппы «Партия «Видродження» призвал провести совещание с премьер-министром по вопросу субсидий на коммунальные услуги, а также рассмотреть проект постановления № 4218, предложенный группой «Партия «Видродження», которым предлагается ввести мораторий на дальнейшее увеличение тарифов на коммунальные услуги.