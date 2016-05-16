В госбюджете уже летом не хватит средств для субсидий на услуги ЖКХ - нардеп

12:24, 16 мая 2016
Политика
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Заявления правительства о готовности компенсировать рост цен на услуги ЖКХ субсидиями не соответствуют действительности.

Сопредседатель депутатской группы
 

Об этом на согласительном совете председателей парламентских фракций заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь, передает пресс-службе партии.

Несмотря на рост стоимости коммунальных тарифов, большинство граждан Украины уже этим летом, а тем более осенью, не будут иметь возможности оплачивать коммунальные услуги, подчеркнул депутат. При этом, по его словам, в госбюджете не хватает средств для выплат компенсаций стоимости субсидий на услуги ЖКХ.

«35-ти млрд грн, которые заложены в бюджете на 2016 год для компенсации стоимости коммунальных услуг гражданам в виде субсидий, не хватит до конца года. Местные бюджеты уже использовали 50-80% средств, предусмотренных для компенсации стоимости услуг ЖКХ. Соотношение роста доходов населения и роста стоимости коммунальных услуг просто катастрофическое», – сказал нардеп.

Виктор Бондарь напомнил, что в феврале 2016 года впервые средний размер субсидии на компенсацию гражданам расходов на коммунальные услуги (1356 грн) превысил средний размер прожиточного минимума (1330 грн).

В подтверждение существования этой проблемы Виктор Бондарь привел пример Харькова.

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«Уже в июне текущего года запланированный бюджету города Харькова объем субвенций из Государственного Бюджета на эту цель будет использован в полном объеме. По состоянию на 01.05.2016 года годовой план указанной субвенции выполнен на 84,7%. Хотя Харьков – это не самый бедный город Украины. Впрочем даже там субсидии уже получают 135,4 тысяч семей и Министерство финансов это знает», – сказал нардеп.

Несмотря на такое положение дел, сопредседатель депгруппы «Партия «Видродження» призвал провести совещание с премьер-министром по вопросу субсидий на коммунальные услуги, а также рассмотреть проект постановления № 4218, предложенный группой «Партия «Видродження», которым предлагается ввести мораторий на дальнейшее увеличение тарифов на коммунальные услуги.

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