Гройсман планирует в июне посетить США

Как сообщили в пресс-службе правительства, приглашение посетить страну озвучил в ходе телефонного разговора вице-президент США Джозеф Байден.

«Премьер-министр Украины принял приглашение вице-президента осуществить визит в Соединенные Штаты Америки в июне этого года», - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, Гройсман возглавил правительство Украины в апреле текущего года - после длительного парламентского и правительственного кризиса.