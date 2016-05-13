Гройсман планирует в июне посетить США
23:51, 13 мая 2016Политика
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует посетить США в июне текущего года.
Гройсман планирует в июне посетить США / фото: УНИАН
Как сообщили в пресс-службе правительства, приглашение посетить страну озвучил в ходе телефонного разговора вице-президент США Джозеф Байден.
«Премьер-министр Украины принял приглашение вице-президента осуществить визит в Соединенные Штаты Америки в июне этого года», - сообщили в пресс-службе.
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Как сообщал УНИАН, Гройсман возглавил правительство Украины в апреле текущего года - после длительного парламентского и правительственного кризиса.
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