Парубий досрочно закрыл заседание Рады - не хватает депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что досрочно закрывает заседание, поскольку в сессионном зале нет достаточного количества депутатов для принятия решений.

Читайте такжеВ Раде "радикалы" Ляшко снова заблокировали трибуну

Перед этим проходило сигнальное голосование за изменения в законодательство относительно усовершенствования положений судебной защиты иностранцев и лиц без гражданства и урегулирования вопросов, связанных с противодействием нелегальной миграции, по результатам которого за законопроект проголосовали 188 депутатов (при необходимых 226 — УНИАН) из 316, зарегистрированных в сессионном зале.

Как известно, каждую среду, согласно Регламенту ВР, парламент работает только на утреннем заседании, то есть до 14.00.